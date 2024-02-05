Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.02.2024 - 12:22
Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu!
Abone Ol google-news

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turundaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.

Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14:30: Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan

17:30: Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

20:45: Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu

7 Şubat Çarşamba:

14:30: Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan

17:30: Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek

20:45: Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker

8 Şubat Perşembe:

17:30: Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge

20:45: Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk


hakem haberleri Türkiye Kupası haberleri TFF haberleri MHK haberleri

İlgili Haberler

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!

Sözleşmesi sona eriyor: Galatasaray'da Fernando Muslera için bekleyiş!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a 16 sayı fark!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a 16 sayı fark!
İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!

İtalyanlar duyurdu: Lazio'dan Galatasaray'a Luca Pellegrini yanıtı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon