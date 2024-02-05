Türkiye Kupası'nda görev alacak hakemler belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Türkiye Kupası son 16 turu maçlarında görev alacak hakemleri duyurdu.
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turundaki maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Maçlarda görev alacak hakemler şu şekilde:
6 Şubat Salı:
14:30: Fatih Karagümrük - Samsunspor: Burak Pakkan
17:30: Ankaragücü - 24Erzincanspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy
20:45: Galatasaray - Bandırmaspor: Muhammet Ali Metoğlu
7 Şubat Çarşamba:
14:30: Sivasspor - Konyaspor: Atilla Karaoğlan
17:30: Başakşehir - Hatayspor: Bahattin Şimşek
20:45: Gaziantep FK - Fenerbahçe: Burak Şeker
8 Şubat Perşembe:
17:30: Gençlerbirliği - Trabzonspor: Mert Güzenge
20:45: Antalyaspor - Beşiktaş: Ümit Öztürk
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefinde 'Dilber' ve 'Güldür Güldür' var
- DEM Parti İstanbul adayı için tarih verdi
- Yeniden Refah Partisi'nden 'İmamoğlu' iddiasına yanıt
- Yargıdan Murat Kurum hakkında karar!
- İBB'ye bir aday daha çıktı
- Adaylık hevesi kursağında kaldı
- Şimşek'in TCMB için önerdiği ilk isim ortaya çıktı
- AKP'li Ensarioğlu'ndan 'Başak Demirtaş' yorumu
- Özel'den Erdoğan'a 'Hatay' yanıtı
- Porno izleyen oğlunun üzerine kaynar su döktü