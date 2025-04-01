Türkiye Kupası'nda ilk yarı finalist belli oldu!
Konyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde kendi sahasında ağırladığı İskenderunspor'u 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Süper Lig ekibi Konyaspor, 2. Lig ekibi İskenderunspor'u konuk etti.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi 3-0 kazandı ve adını yarı finale yazdırdı.
Konyaspor'da Umut Nayir, 45+6. dakikada kullandığı penaltıyı auta gönderdi.
İlk yarı, 0-0 beraberlikle sonuçlanırken Umut Nayir, 65. dakikada Konyaspor'u 1-0 öne geçiren golü kaydetti.
Konyaspor'da 84. dakikada Melih İbrahimoğlu farkı 2'ye çıkarırken 90+2'de ise Josip Kalusic skoru belirleyen golü kaydetti.
YARI FİNALDE RAKİP FENERBAHÇE YA DA GALATASARAY
Mücadelede başka gol sesi çıkmazken Konyaspor, kupada yarı finale yükseldi. İskenderunspor ise turnuvaya veda eden takım oldu.
Konyaspor yarı finalde, 2 Nisan Çarşamba günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
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