Türkiye Kupası'nda maç programı belli oldu!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Türkiye Kupası maç programı tarihlerini açıkladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ve final dışındaki maçların tarihleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, 17 Eylül Pazar günü ön eleme turu maçlarıyla başlayacak organizasyonda 1. eleme turu karşılaşmaları, 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Kupada 11, 12 ve 13 Ekim tarihlerinde 2. eleme turu, 31 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da ise 3. eleme turu maçları yapılacak.
'ÜÇ BÜYÜK'LER 5. ELEME TURUNDA EKLENECEK
Organizasyonda, 5, 6 ve 7 Aralık tarihlerinde oynanacak 4. eleme turu müsabakalarının ardından Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de yer alacağı 9, 10 ve 11 Ocak tarihlerindeki 5. eleme turu karşılaşmaları gerçekleştirilecek.
Son 16 turunun 6, 7 ve 8 Şubat'ta oynanmasının ardından 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde çeyrek final müsabakaları yapılacak.
Organizasyonda yarı final ve final müsabakalarının tarihleri ise daha sonra açıklanacak.
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