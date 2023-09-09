TFF açıkladı: 2 oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı
Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.
İşte TFF'den yapılan açıklama;
"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."
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