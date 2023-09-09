TFF açıkladı: 2 oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.09.2023 - 13:42
TFF açıkladı: 2 oyuncu milli takım kadrosundan çıkarıldı
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Türkiye Futbol Federasyonu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu'nun milli takım kampından ayrıldığını açıkladı.

İşte TFF'den yapılan açıklama; 

"Kerem Aktürkoğlu dün oynanan Ermenistan karşılaşmasında boyun ve göğüs travması geçirmesi, Abdülkerim Bardakcı ise hamileliğinin son döneminde olan eşinin yanında bulunması için kendisine izin verilmesi sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı."


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