Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde oynanan 4 karşılaşmanın üçünde kırmızı kart çıktı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri oynandı.
Oynanan 4 eşleşmenin üçünde karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını çıkardı.
TOPLAM 5 KIRMIZI!
Sporx'te yer alan habere göre; kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 5 kırmızı kart çıktı.
Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise saha içinde 1, saha kenarında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem 1 kırmızı kart gösterdi.
Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor - İskenderunspor müsabakasında hakem kırmızı kartına başvurmadı.
Etiketler: #ziraat türkiye kupası #kırmızı kart #hakem
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