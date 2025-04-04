Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finallerde oynanan 4 karşılaşmanın üçünde kırmızı kart çıktı.

Türkiye Kupası'nda oynanan 4 maçın 3'ünde kırmızı kart çıktı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:47

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri oynandı. 

Oynanan 4 eşleşmenin üçünde karşılaşmanın hakemi kırmızı kartını çıkardı. 

TOPLAM 5 KIRMIZI!

Sporx'te yer alan habere göre; kupada oynanan 4 eşleşmede toplam 5 kırmızı kart çıktı.

Trabzonspor-Bodrum FK karşılaşmasında 3, Fenerbahçe-Galatasaray maçında ise saha içinde 1, saha kenarında 3 kırmızı kart çıktı. Beşiktaş-Göztepe mücadelesinde ise hakem 1 kırmızı kart gösterdi.

Söz konusu eşleşmelerde sadece Konyaspor - İskenderunspor müsabakasında hakem kırmızı kartına başvurmadı.


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #kırmızı kart #hakem

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