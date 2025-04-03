Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 03.04.2025 - 22:55

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları sona erdi.

İskenderunspor'u 3-0 yenen Konyaspor ilk yarı finalist oldu.

Trabzonspor uzatma devresi oynanan maçta Bodrum FK'yı 3-2 yendi ve ikinci yarı finalist oldu.

Çeyrek finaldeki dev eşleşmede Galatasaray, Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale yükselen diğer ekip oldu.

Son çeyrek final maçında Göztepe deplasmanda Beşiktaş'ı 3-1 yendi ve son bileti aldı.

Yarı finalde Trabzonspor ve Göztepe eşleşti. İki takım Papara Park'ta 22 Nisan Perşembe günü final mücadelesi verecek.

Galatasaray ise Konyaspor'un rakibi oldu. İki ekip 22 Nisan Salı günü Konya Medaş Stadyumu'nda karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası finali 14 Mayıs'ta oynanacak.


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #yarı final #Eşleşme

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