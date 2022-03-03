Türkiye Kupası'nda son yarı finalist Aytemiz Alanyaspor oldu

03 Mart 2022 Perşembe, 23:13

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalin son maçında Aytemiz Alanyaspor, Gaziantep FK'yı ağırladı.

Ev sahibi Alanyaspor'da Francesco Farioli, Marafona, Juanfran, Milunovic, Furkan Bayır, Borja, Umut Güneş, Novais, Efecan Karaca, Emre Akbaba, Candeias, Diedhiou 11'ini sahaya sürdü.

Gazintep FK'da Erol Bulut ise Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Caulker, Sagal, Doğan Erdoğan, Vetrih, Furkan Soyalp, Maxim, Figueiredo 11'ini tercih etti.

Maçın son 15 dakikasına golsüz eşitlikle girilirken Alanyaspor, 74. dakikada oyuna sonradan dahil olan Tayfur Bingöl'ün golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın son dakikalarında beraberlik arayışını sürdüren Gaziantep FK, 90+1'de Djilobodji'nin golüyle skora dengeyi getirdi. 90 dakika, 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı ve uzatma bölümüne geçildi.

102. dakikada Emre Akbaba'nın asistinde Oğuz Aydın, Alanyaspor'u tekrar öne geçiren golü kaydetti. Golün ardından yapılan VAR incelemesinde pozisyon ofsayt olmadığı belirlendi ve Alanyaspor'un golü geçerli sayıldı.

İkinci uzatma bölümünde üstünlüğünü korumayı başaran Alanyaspor, yarı finale yükselerek Sivasspor'un rakibi oldu.

ALANYASPOR-SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor-Sivasspor eşleşmesinin ilk maçı 19 Nisan'da Alanya'da oynanacak. Rövanş karşılaşması ise 10 Mayıs'ta Sivas'ta gerçekleştirilecek.

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Trabzonspor - Kayserispor

Alanyaspor - Sivasspor

Yarı final ilk maçları 19, 20 veya 21 Nisan'da, rövanş maçları ise 10, 11 veya 12 Mayıs'ta oynanacak.

Türkiye Kupası'nda sezon başında yapılan düzenleme gereği, çift maç usulüne göre oynanacak yarı final müsabakalarında deplasman golü kuralı uygulanmayacak.