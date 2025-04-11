Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının programını açıkladı.

Türkiye Kupası'nda yarı final programı açıklandı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.04.2025 - 14:20

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2024/25 sezonunun yarı final maç programını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamaya göre kupada maçlar 22-24 Nisan tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmalar 20.30'da başlayacak.

Kupa'nın yarı finalinde Konyaspor, Galatasaray, Trabzonspor ve Göztepe mücadele edecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final programı şöyle:


Etiketler: #ziraat türkiye kupası #galatasaray #trabzonspor #göztepe

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