Şampiyonlar Ligi’ndeki kararıyla gündem olmuştu: Olaylı hakem Samsunspor - Galatasaray maçına atandı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 13:29

Güncelleme: 11.04.2025 - 13:29

Trendyol Süper Lig lideri Galatasaray, 31. haftanın açılış maçında bu akşam zorlu Samsunspor deplasmanına çıkıyor. Kritik maçın yabancı VAR hakemi Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Tomasz Kwiatkowski bu sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Atletico Madrid-Real Madrid maçında verdiği kararla gündem olmuştu.

PENALTI GOLÜNÜ İPTAL ETMİŞTİ

Çeyrek finale çıkacak takımı seri penaltı atışları belirlerken, dev maçın VAR hakemi olan Tomasz Kwiatkowski, Atletico Madridli Julian Alvarez'in penaltı golünü çift dokunma nedeniyle iptal etmişti.

Maçı penaltı atışlarıyla 4-2 kazanan Real Madrid, son 8 biletini kapmıştı.

Başta teknik direktör Diego Simeone olmak üzere Atletico Madrid cephesi, Tomasz Kwiatkowski'nin kararına ateş püskürmüş, söz konusu olay İspanya basınında manşetleri süslemişti.