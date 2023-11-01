Türkiye Kupası'nda Yılmaz Vural'dan etkili başlangıç!

Yılmaz Vural yönetimindeki Menemen FK, Türkiye Kupası 3. turunda kendi sahasında ağırladığı Nevşehir Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek üst tura yükseldi.

AA
Yayınlanma: 01.11.2023 - 17:20
Türkiye Kupası'nda Yılmaz Vural'dan etkili başlangıç!
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Teknik direktör Yılmaz Vural'ın ilk maçına çıktığı TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek 4. tura yükseldi.

İLK MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

Tire Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı'ndaki Menemen FK-Nevşehir Belediyespor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Maçın 59. dakikasında Mertcan Açıkgöz ve 61. dakikasında Sedat Şahintürk ile goller bulan Menemen FK, Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek kupada adını 4. tura yazdırdı.

Takımının başında ilk maçına çıkan Yılmaz Vural, sahadan galibiyetle ayrıldı.


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