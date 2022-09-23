Türkiye - Lüksemburg maçında TRT skandalı: Yayın durduruldu!
UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, kendi sahasında ağırladığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kalarak grubunu lider tamamlamayı garantiledi. Karşılaşmayı yayımlayan TRT, maç başlarken frekans değişikliği yapınca izleyenlerden tepki gördü.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi grup karşılaşmasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, bu sonuç ile bir üst klasman olan B Ligi'ne yükselmeyi garantiledi.
TRT'nin naklen yayımladığı karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte yaşanan sıkıntı ise izleyenlerin tepkisini çekti.
MAÇ YAYINI DURDU
Karşılaşmayı naklen yayımlayan TRT, maçın başlama düdüğüyle birlikte frekans bilgilerinin değiştiğini belirterek yayını durdurdu.
Mücadeleyi izleyen milyonlarca seyirci sosyal medyadan duruma tepki gösterdi.
Sorunun çözülmesinin ardından karşılaşma 5. dakikadan itibaren yayımlanmaya başladı.
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