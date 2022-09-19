Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler

Türkiye A Milli futbol takımının ilk rakibi Lüksemburg ile oynayacağı maçının hakemi Tobias Stieler oldu.

cumhuriyet.com.tr
19 Eylül 2022 Pazartesi, 16:08
Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler
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Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.

Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.



Tobias Stieler a milli futbol takımı lüksemburg

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