Türkiye-Lüksemburg maçının hakemi Tobias Stieler
Türkiye A Milli futbol takımının ilk rakibi Lüksemburg ile oynayacağı maçının hakemi Tobias Stieler oldu.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda 22 Eylül Perşembe günü oynanacak ve saat 21.45'te başlayacak Türkiye - Lüksemburg maçını Almanya Futbol Federasyonu'ndan Tobias Stieler yönetecek.
Stieler'in yardımcılıklarını Christian Gittelmann ve Eduard Beitinger yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Matthias Jöllenbeck olacak.
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