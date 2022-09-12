Türkiye-Lüksemburg milli maçının öncelikli bilet satışı başladı
A Milli Futbol Takımı'nın, Lüksemburg ile 22 Eylül 2022 Perşembe günü saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağı UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup maçının öncelikli bilet satışı, Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyeleri için başladı
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta 22 Eylül Perşembe günü İstanbul'da Lüksemburg ile yapacağı maçın öncelikli bilet satışı başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre bir gün sürecek öncelikli bilet satışından sadece son 1 yıl içerisinde Milli Takım Taraftar Kulübü'nün kırmızı üyesi olmuş kişiler yararlanabiliyor.
Türkiye-Lüksemburg maçının genel bilet satışı, yarın saat 11.00'de başlayacak.
Biletler www.passo.com.tr ve Passo mobil uygulamasından satın alınabilecek. Passo dışında farklı sitelerden alınan biletler konusunda sorumluluk kabul edilmeyecek.
Bilet satışlarında Passolig kart zorunluluğu aranmayacak.
Milli maçın bilet fiyatları ise kale arkası tribünler için 50, doğu ve batı tribünler için ise 100 lira olarak belirlendi.
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