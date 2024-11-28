Türkiye - Macaristan play-off maçının yeri belli oldu!
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile karşılaşacak A Milli Takım'ın maçının oynanacağı stadyum belli oldu.
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı maçın yeri belli oldu. TFF'den yapılan açıklamada müsabakanın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacağı duyuruldu.
MACARİSTAN MAÇI İSTANBUL'DA
TFF'den yapılan açıklamada, "A Millî Takımımızın 20 Mart 2025 Perşembe günü Macaristan ile karşılaşacağı UEFA Uluslar Ligi play-off müsabakası İstanbul'da oynanacak. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin ev sahipliği yapacağı karşılaşmayla birlikte, A Millî Takımımız yaklaşık üç yıllık bir sürenin ardından yeniden İstanbul'daki futbolseverlerle buluşacak.
Ay-Yıldızlıların, iki ayaklı play-off turunun ikinci maçında 23 Mart 2025 Pazar günü Macaristan'a konuk olacağı karşılaşma ise Budapeşte'deki Puskás Arena'da oynanacak. Her iki play-off müsabakası da TSİ 20.00'de başlayacak" ifadeleri kullanıldı.
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