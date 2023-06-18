Türkiye maçı öncesi Galler'de 3 kritik isim eksik

Yayınlanma: 18.06.2023 - 17:34

Güncelleme: 18.06.2023 - 17:34

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu’ndaki 4’üncü maçında Galler ile Samsun’da karşı karşıya gelecek.

İki takım için de büyük öneme sahip maç öncesinde Galler’de 3 oyuncu Türkiye maçının kadrosunda yer almadı.

EŞİ DOĞUM YAPTI

Cuma günü Ermenistan ile oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören santrfor Kieffer Moore cezası sebebiyle milli takıma karşı forma giyemeyecek.

Savunmanın önemli isimlerinden birisi olan Ben Davies ise eşinin doğum yapması nedeniyle Türkiye’ye getirilmedi. Ayrıca kaleci Tom King de Türkiye’ye karşı takımını yalnız bırakacak bir diğer isim oldu.



Türkiye - Galler karşılaşması 19 Haziran Pazartesi günü (yarın) TSİ 21.45’te Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Mücadelede İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca düdük çalacak.