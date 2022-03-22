Türkiye maçı öncesi Portekiz'in kadrosunda bir değişiklik daha: Lopes'in yerine Jose Sa
Türkiye maçı önces Portekiz Milli Takım kadrosunda bir değişiklik daha yapıldı. Portekiz'de kaleci Anthony Lopes'in yerine Jose Sa kadroya dahil oldu.
Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası’na katılacak son takımların belli olacağı Avrupa Elemeleri play-off yarı finalinde Türkiye A Milli Futbol Takımı ile karşılaşacak olan Portekiz'de kaleci Anthony Lopes'in yerine Wolverhampton kalecisi Jose Sa kadroya dahil edildi.
*Anthony Lopes
Teknik direktör Fernando Santos, FPF Sağlık ve Performans Birimi tarafından verilen rapor doğrultusunda kaleci Anthony Lopes'i kadrodan çıkartırken, yerine Jose Sa'yı milli takıma davet etti.
Portekiz'de daha önce Ruben Neves sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmış, yerine Vitinha kadroya dahil edilmişti.
Covid-19 testi pozitif çıkan Pepe de kadrodan çıkarıldı. Tecrübeli futbolcunun yerine Lille'de forma giyen 21 yaşındaki Tiago Djalo'nun kadroya dahil edildiğini açıklandı.
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