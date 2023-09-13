Türkiye maçı öncesi şok karar... UEFA'dan Hırvatistan'a soruşturma!

UEFA, Hırvatistan'ın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) H Grubu 5. hafta maçında karşılaştığı Letonya mücadelesinde ırkçı ve ayrımcı tezahüratlar yapıldığı gerekçesiyle soruşturma başlattı. Hırvatistan'ın ceza alması durumunda 12 Ekim'deki Türkiye maçı seyircisiz oynanacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 16:31
Türkiye maçı öncesi şok karar... UEFA'dan Hırvatistan'a soruşturma!
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UEFA, Hırvatistan hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Letonya ile sahasında oynadığı maçta stadyumda ırkçılık ve ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla disiplin soruşturmasının başlatıldığı aktarıldı.

TÜRKİYE MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANABİLİR

Irkçılık ve ayrımcılık nedeniyle 1 maç seyircisiz oynama cezası ertelenen Hırvatistan, bu suç yeniden işlendiği için seyircisiz oynama cezası alabilir.

Hırvatistan'ın ilk iç saha maçı 12 Ekim'de A Milli Takımımız ile olacak. Hırvatistan, seyircisiz oynama cezası alması durumunda Türkiye maçında stadyumda taraftar yer almayacak.


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Hırvatistan türkiye Seyircisiz 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri

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