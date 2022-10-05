Türkiye - Meksika maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye'de düzenlenen Dünya Kupası'nda mücadele eden Ampute Milli Futbol Takımı, turnuvanın son 16 turunda bugün Meksika ile karşılaşacak.
Bedensel Engelliler Spor Federasyonu bünyesindeki Ampute Futbol Milli Takımımız, ülkemizin ev sahipliğinde düzenlenen Ampute Futbol Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda bugün Meksika ile karşı karşıya gelecek.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı TRT Spor Yıldız canlı olarak yayımlayacak.
Şampiyonluğu hedefleyen Ay-yıldızlılar, A Grubu'nda 2 galibiyet ve 1 beraberlikle 7 puan toplayarak averajla Haiti'nin ardından ikinci olarak son 16 turuna yükselirken, Meksika, B Grubu'nu 9 puanlı Japonya'nın ardından 4 puanla ikinci sırada tamamladı.
Ampute Futbol Dünya Kupası Son 16 Turu'nda bugün TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 12 maç oynanacak. Riva'da büyük çekişme içinde geçen grup maçlarında renkli görüntüler oluştu. Ay-yıldızlı takımımıza taraftarlarımız büyük destek verdi.
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