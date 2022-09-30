Milliler, Ampute Dünya Şampiyonası'na galibiyetle başladı! Türkiye 3-0 Fransa

30 Eylül 2022 Cuma, 21:32

Ampute Futbol Milli Takımı, bu yıl 17’ncisi düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında Fransa’yı 3-0 mağlup ederek turnuvaya galibiyetle başladı. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada millilere Fransa karşısında galibiyeti getiren golleri 10’uncu dakikada Kemal Güleş, 23’üncü dakikada Okan Şahiner ve 48’inci dakikada oyuna sonradan dahil olan Rahmi Özcan kaydetti.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadeleye milliler; Erdi Arslan - İsmail Korkmaz, Kemal Güleş, Savaş Kaya, Ömer Güleryüz ve Okan Şahiner ilk 6'sıyla çıktı. Maçın ilk yarısında baskılı olan Ay-yıldızlı ekip, ilk devreyi 10’uncu dakikada Kemal Güleş ve 23’üncü dakikada Okan Şahiner’in attığı goller ile 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da iyi oyununa devam eden milliler, 48’inci dakikada oyuna sonradan giren Rahmi Özcan’ın golü ile farkı 3’e çıkardı. Maçta başka gol olmayınca Ay-yıldızlı ekip sahadan 3-0 galip ayrılan taraf oldu.

2017 ile 2021 Avrupa Şampiyonu ve 2018 Dünya 2'ncisi olmayı başaran Türkiye, 2022 Ampute Dünya Kupası A Grubu 2’nci maçında 2 Ekim Pazar günü saat 20.00’de Liberya ile karşı karşıya gelecek.