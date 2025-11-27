Türkiye Milli Paralimpik Komitesi'nin genel kurulunda Başkan Murat Aksu güven tazeledi

Türkiye Milli Paralimpik Komitesi’nin 17. Olağan Genel Kurulu, İstanbul’daki bir otelde genel kurul üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Toplantıda, önceki döneme ilişkin faaliyetler üyelerle paylaşılırken, Paralimpik Hareketin ülkemizde geldiği nokta, Paris 2024’te elde edilen tarihi başarılar ve 2024–2028 Stratejik Planı kapsamında yapılacak çalışmalar üzerine bilgilendirmelerde bulunuldu.
Bu kapsamda ulusal ve uluslararası alandaki gelişmeler, komitenin kurumsal kapasite artırımı çalışmaları ile gelecek dönemin öncelikli hedefleri aktarıldı.
DR. AV. MURAT AKSU GÜVEN TAZELEDİ!
Genel Kurul’da yapılan seçim sonucunda Dr. Av. Murat Aksu, katılan üyelerin tamamının oylarını alarak yeniden başkan seçildi ve güven tazeledi.
Başkan Aksu yaptığı teşekkür konuşmasında, Türkiye’nin Paralimpik sporlarda yükselen ivmesini daha da güçlendirmek adına tüm paydaşlarla iş birliği içerisinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Asil Üyeler
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Başkanı Dr. Av. Murat AKSU
Abdulkerim Merdan ARAZ
Gülboy YAKUBOĞLU
İbrahim GÜMÜŞDAL
İbrahim Halil KORKMAZ
Mehmet KOCATEPE
Ümit Deniz KURT
Zümrüt Yezdani KEDİK
Türkiye Milli Paralimpik Komitesi Yönetim Kurulu Yedek Üyeler
Ali Koray BÜYÜKASAR
Eda Elif ÖZBEK
Kürşad BADEM
Meral CANLI
Necmettin Aydın
Nesim TURAN
Osman ERTÖZ
SİCİL VE DİSİPLİN KURULU
ASİL ÜYELER
Abubekir ÖZCAN – Başkan
Ömer Emre KAYNAK
Numan AKPINAR
YEDEK ÜYELER
Bekir Baran ORUÇ
Cevher SÖNMEZ
Kübra DURSUN
DENETLEME KURULU
ASİL ÜYELER
Ahmet Cihat KUMUŞOĞLU-Başkan
Ali Evren DOĞRU
Belkıs AKTÜRK
YEDEK ÜYELER
Ahmet ÖZCAN
Nabi ORUÇ
Selim KARA