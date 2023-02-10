Türkiye Motosiklet Federasyonu: '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine'

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 11:29

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 11:29

Türkiye Motosiklet Federasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesini istedi.

Federasyondan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yardım kampanyalarının düzenlenmeye başlandığına dikkat çekildi.

14 Şubat' ta Hediyem Deprem Bölgesine



Bu sene alacağımız hediyeleri depremzedelere gönderiyoruz



Nakdi yardımlar için #DEPREM yaz 1866'a kısa mesaj gönder



Ayni yardımlar için

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri#TMF ???? #günbugündür pic.twitter.com/AIhbBcuMXb — Türkiye Motosiklet Federasyonu #TMF ???? (@MotFed) February 10, 2023

"Bütün insanların değer verdiği 14 Şubat Sevgililer gününü yardım ve dayanışma günü ilan ederek tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve sevgimizi, kalbimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte büyüterek, bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."