Türkiye Motosiklet Federasyonu: '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine'
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesi talebinde bulundu.
Türkiye Motosiklet Federasyonu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nün bu yıl depremzedelere destek için "yardım ve dayanışma günü" olarak kabul edilmesini istedi.
Federasyondan yapılan açıklamada Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ve yardım kampanyalarının düzenlenmeye başlandığına dikkat çekildi.
14 Şubat' ta Hediyem Deprem Bölgesine— Türkiye Motosiklet Federasyonu #TMF ???? (@MotFed) February 10, 2023
Bu sene alacağımız hediyeleri depremzedelere gönderiyoruz
Nakdi yardımlar için #DEPREM yaz 1866'a kısa mesaj gönder
Ayni yardımlar için
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Merkezleri#TMF ???? #günbugündür pic.twitter.com/AIhbBcuMXb
"Bütün insanların değer verdiği 14 Şubat Sevgililer gününü yardım ve dayanışma günü ilan ederek tüm halkımızı '14 Şubat'ta Hediyem Deprem Bölgesine' diyerek yardımlarımızı arttırmaya davet ediyoruz" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Motosiklet camiamız ve katılımcılarımızla, '14 Şubat'ta bütün sevgimiz afet bölgesine' diyerek nakdi yardımları DEPREM yazıp 1866 kısa mesajı ile AFAD'a ayni yardımları da Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Gençlik Merkezlerine 'gün bugündür' dayanışması altında paylaşacağımızı duyurmak ve sevgimizi, kalbimizi depremzede kardeşlerimizle birlikte büyüterek, bu süreci hep birlikte tüm Türkiye ve dünyada atlatmak istiyoruz."
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