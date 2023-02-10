Öğretmen çift ve bebekleri, depremde yaşamını yitirdi
Gaziantep'te enkaz altında kalan Aksaraylı öğretmen çift Oğuzhan (30) ve Melek Altınsoy (28) ile 2 aylık bebekleri Nehir Asel, yaşamını yitirdi.
Gaziantep Nurdağı ilçesinde Feyzullah Yıldırım Anadolu Lisesi’nde görevli Almanca öğretmeni Oğuzhan Altınsoy ile Nurten Öztürk Ortaokulu'nda İngilizce öğretmeni Melek Altınsoy ve 2 aylık kızları Nehir Asel, Atatürk Mahallesi Nur Sitesi'ndeki evlerinde depreme yakalandı.
ACI HABER GELDİ
Yıkılan binanın enkazında yapılan çalışmalarda Oğuzhan ve
Melek öğretmen ile kızları Nehir Asel'in cansız bedenlerine dün gece ulaşıldı.
1 YIL ÖNCE EVLENMİŞLER
Aksaray nüfusuna kayıtlı Oğuzhan öğretmenin 1 yıl önce evlendiği ve eşi Melek Altınsoy ise Mersin Mut ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi.
Cenazeler, bugün ailelerine teslim edilecek.
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