Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 26.08.2024 - 00:07
Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar hayatını kaybetti
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Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, yaşamını yitirdi.

Uçar, geçirdiği kalp krizi sonucu hastaneye kaldırıldı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

51 yaşındaki Bekir Yunus Uçar, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uçar’ın naaşı, pazartesi günü Fatih Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Kozlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.


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