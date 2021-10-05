Türkiye-Norveç maçının biletleri tükendi
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
A Milli Futbol Takımı'nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Norveç ile 8 Ekim Cuma günü İstanbul'da oynayacağı maçın biletleri tükendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, ev sahibi taraftarlar için satışa sunulan biletlerin tamamının tükendiği belirtilerek, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak 2022 Dünya Kupası finalleri yolunda A Milli Takımı'mıza destek veren bütün ay-yıldızlı taraftarlarımıza teşekkür ederiz." denildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü
- Ehliyet ve kimlikte yeni dönem
- Türkiye genelinde internet sıkıntısı
- Cumhur İttifakı çakıldı
- Gülben Ergen hastaneye kaldırıldı
- Orkestra ekibinden Bülent Ersoy'a tepki
- Facebook'a bir kötü haber daha
- Rusya'dan Türkiye açıklaması
- Sosyal medya çöküntüsünün ardından Yavaş'tan mesaj
- AKP'ye karşı blok çağrısı yaptı