Türkiye, Norveç'le Kadıköy'de berabere kaldı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 07:00

A Milli Futbol Takımı, yeni teknik direktörü Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı ilk maçta konuk ettiği Norveç’le 1-1 berabere kalarak 2022 Dünya Kupası yolunda ağır yara aldı. Ay-Yıldızlılar, elemelerde G Grubu’ndaki 7. maçında, Haaland, Sörloth ve Berg gibi yıldızlarından yoksun olan Norveç karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. İkinci sıraya çıkma şansını kaçıran ve büyük hayal kırıklığı yaratan Milliler, Hollanda yenilgisinin ardından dün de puan kayıplarını sürdürdü. Ay-Yıldızlılar, sahasında oynadığı son 3 maçta da (Letonya, Karadağ, Norveç) öne geçmesine karşın sahadan beraberlikle ayrıldı.

‘ÖZDEMİR İSTİFA’ SESLERİ

90 dakikanın bitimiyle tribünlerden ıslıklı protesto yükseldi. Taraftarların hedefinde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve yönetimi vardı. Tribünler uzun süre “Özdemir istifa” ve “TFF istifa” şeklinde bağırdı.

İLKLERİN MAÇI

Ay-Yıldızlı ekibe ilk kez davet edilen Berat Özdemir Norveç maçına 11’de başladı. Yine ilk kez aday kadroda yer alan Berkan Kutlu, 58. dakikada Ozan Tufan’ın yerine maça dahil oldu. Serdar Aziz, 3 yıllık aranın ardından milli formayı giydi. Kuntz’un çağırdığı diğer isim Caner Erkin, 3-3 berabere biten Letonya maçından 3 karşılaşma sonra ilk 11’deydi. 6. dakikada Milli Takım’ın golünü kaydeden Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

SERDAR AZİZ SAKATLANDI

Mücadelenin 67. dakikasında Thorsby’nin müdahalesiyle yüzüne darbe alan Serdar Aziz acı içinde yerde kaldı. Sağ gözünde büyük bir şişlik meydana gelen tecrübeli futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Serdar’ın yerine Kaan Ayhan oyuna girip stopere geçti. Millilerde, Çağlar Söyüncü, Ozan Kabak ve Orkun Kökçü kart cezaları nedeniyle kadroda yer almadı.