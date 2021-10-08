Milli Takım, eksik Norveç karşısında kazanamadı |Türkiye- Norveç (1-1)

08 Ekim 2021 Cuma, 18:56
<p>FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti.</p>

FIFA 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Futbol Takımı, Norveç'i Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda konuk etti.

<p>Milli Takım'ın iddiasını devam ettirmek için çok kritik olan bu mücadele Norveç ile 1-1 berabere kaldı.<br></p>

Milli Takım'ın iddiasını devam ettirmek için çok kritik olan bu mücadele Norveç ile 1-1 berabere kaldı.

<p>Maça hızlı bir giriş yapan Milli Takım, 6.dakikada Cengiz Ünder, presten kaptığı topu ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu ve Kerem, Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.</p>

Maça hızlı bir giriş yapan Milli Takım, 6.dakikada Cengiz Ünder, presten kaptığı topu ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu ile buluşturdu ve Kerem, Milli Takım'ı 1-0 öne geçirdi.

<p>Devrenin bitmesine az bir süre kala, 41. dakikada bu sefer Andreas Hanche-Olsen'in asistinde Kristian Thorstvedt sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirlemiş oldu ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.</p>

Devrenin bitmesine az bir süre kala, 41. dakikada bu sefer Andreas Hanche-Olsen'in asistinde Kristian Thorstvedt sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirlemiş oldu ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.

<p>Bu sonucun ardından Türkiye 12 puanda yükselerek 3.sırada kalırken,&nbsp; Norveç ise 14 puana yükselerek 2.sıradaki yerini korumuş oldu.&nbsp;</p>

Bu sonucun ardından Türkiye 12 puanda yükselerek 3.sırada kalırken,  Norveç ise 14 puana yükselerek 2.sıradaki yerini korumuş oldu. 

<p>Gruptaki diğer mücadele Hollanda Letonya'yı mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.<br data-mce-bogus="1"></p>

Gruptaki diğer mücadele Hollanda Letonya'yı mağlup ederek puanını 16'ya çıkardı. Karadağ ise Cebelitarık'ı deplasmanda 3-0 mağlup etti.

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