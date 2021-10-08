Milli Takım, eksik Norveç karşısında kazanamadı |Türkiye- Norveç (1-1)

Devrenin bitmesine az bir süre kala, 41. dakikada bu sefer Andreas Hanche-Olsen'in asistinde Kristian Thorstvedt sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi. Bu gol aynı zamanda maçın skorunu belirlemiş oldu ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.