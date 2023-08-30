Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30.08.2023 - 09:23
Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Paleis 12 Salonu'nda oynanacak maç, TSİ 18.00'de başlayacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele TRT Spor'dan canlı yayımlanacak.

FİNAL PAZAR GÜNÜ

Almanya'da oynadığı C Grubu maçlarının 5'ini de kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, Belçika'yı da 3-1 yenerek şampiyonada 6'da 6 yaptı ve çeyrek finale yükseldi.

Polonya ise A Grubu'nda oynadığı 4 maçı kazanırken Sırbistan'a kaybetti. Sırbistan'ın ardından grubunda 2'nci sırada yer alan, son 16 turunda ise Almanya'yı 3-0 mağlup eden Polonya, çeyrek finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, Brüksel ve İtalya'nın Floransa şehrinde yapılacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar günü yapılacak final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.


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A Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası polonya filenin sultanları canlı Canlı yayın

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