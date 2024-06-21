Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?
Tayland'da oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.
TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Milletler Ligi çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.
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