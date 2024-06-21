Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final karşılaşmasında Polonya ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 16:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.06.2024 - 09:55
Türkiye - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA?

Tayland'da oynanacak mücadele TSİ 15.30'da başlayacak.

TÜRKİYE - POLONYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Milletler Ligi çeyrek final maçı TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayımlanacak.


A Milli Kadın Voleybol Takımı haberleri filenin sultanları haberleri polonya haberleri FIVB Milletler Ligi haberleri

İlgili Haberler

Dünya sıralaması birincilik maçında... Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu!

Dünya sıralaması birincilik maçında... Filenin Sultanları, Brezilya'ya mağlup oldu!
Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu

Milletler Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti: Filenin Sultanları'nın rakibi belli oldu
Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu

Filenin Sultanları'nın Paris 2024 Olimpiyatları'ndaki rakipleri belli oldu
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler