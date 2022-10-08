Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak.
Milli takım, grup mücadelesini bugün Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.
TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Zorlu mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen yayımlayacak.
F Grubu'nda oynanacak kalan maçların programı ise şöyle:
8 Ekim Cumartesi
TSİ 16.00 ABD-Tayland
TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada
TSİ 21.30 Polonya-Almanya
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