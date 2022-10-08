Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda bugün Sırbistan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 18:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
08 Ekim 2022 Cumartesi, 10:06
Türkiye - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası 2. tur F Grubu'ndaki 4'üncü ve son maçında bugün Sırbistan'la karşılaşacak.

Milli takım, grup mücadelesini bugün Polonya'nın Lodz kentindeki Atlas Arena'da TSİ 18.30'da başlayacak Sırbistan karşılaşmasıyla tamamlayacak.

TÜRKİYE - SIRBİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadeleyi TRT Spor Yıldız naklen yayımlayacak.

F Grubu'nda oynanacak kalan maçların programı ise şöyle:

8 Ekim Cumartesi

TSİ 16.00 ABD-Tayland

TSİ 20.00 Dominik Cum.-Kanada

TSİ 21.30 Polonya-Almanya


A Milli Kadın Voleybol Takımı FIVB Dünya Şampiyonası türkiye Sırbistan

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