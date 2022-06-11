Türkiye U21 teknik direktörü Tolunay Kafkas'tan tepki çeken açıklamalar
Ümit Milli Futbol Takımı, Kazakistan ile golsüz berabere kalarak 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'ne katılma şansını elde edemedi. Ümit Milli Takım Teknik Direktörü Tolunay Kafkas başarısızlığın ardından, "3.lük bu işin gerçeğidir. Bizim Belçika ile yarışacak halimiz yok, bu bir realite" dedi.
Ümit Milli Futbol Takımı, 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 9'uncu Grup'taki 7'nci maçında Kazakistan ile 0-0 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla grupların tamamlanmasına bir maç kala Avrupa Şampiyonası'na katılma şansını yitirdi.
Bu sonucun ardından Ümit Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Tolunay Kafkas açıklamalarda bulundu. Kafkas, "Bir beceriksizliğimiz var onu konuşmanın çok anlamı yok. Normalde baktığımız zaman 6-0 bitmesi gereken bir maç. Özellikle yaşı küçük oyuncuların güçsüzlükleri, fiziksel yetersizlikleri vardı. 2. yarıda tam sistemin dışına çıktık. Bu beni çok rahatsız etti. Özellikle Gökdeniz Bayrakdar ve Barış Alper Yılmaz, duygularıyla hareket etmeye başlayınca sistemden çıkıldı. 3.lük bu işin gerçeğidir. Bizim Belçika ile yarışacak halimiz yok, bu bir realite" diye konuştu.
Kafkas sözlerine şöyle devam etti:
"Oyuncularımızı geliştirmeye çalışıyorum. Bir hata varsa, bir sorun varsa, ülkenin genel futbola bakış açısında var. Bu çocukların bir günahı yok. Ben genelden memnunum. Çok önemli değil. Biz yetiştirip yetiştirip yukarı vereceğiz."
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