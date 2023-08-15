Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.
12 Dev Adam'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası heyecanı devam ediyor.
A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.
TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.
TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye ile Ukrayna arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.
Grubundan çıkmayı garantileyen milli takım, liderlik için sahaya çıkacak.
12 Dev Adam, C grubundaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 104-66 mağlup etmişti.
Ukrayna ise İzlanda'yı 82-69 yenilgiye uğratmıştı.
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