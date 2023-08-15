Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile kozlarını paylaşacak. Zorlu mücadele saat 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.08.2023 - 10:55
Türkiye - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Abone Ol google-news

12 Dev Adam'ın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası heyecanı devam ediyor.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu üçüncü maçında Ukrayna ile karşılaşacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI SAAT KAÇTA?

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak mücadele saat 20:00'de başlayacak.

TÜRKİYE - UKRAYNA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Ukrayna arasında oynanacak karşılaşma TRT Spor kanalından naklen yayımlanacak.

Grubundan çıkmayı garantileyen milli takım, liderlik için sahaya çıkacak.

12 Dev Adam, C grubundaki ikinci maçında Bulgaristan'ı 104-66 mağlup etmişti.

Ukrayna ise İzlanda'yı 82-69 yenilgiye uğratmıştı.


12 dev adam Ukrayna FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası a milli erkek basketbol takımı canlı Canlı yayın

İlgili Haberler

Bulgaristan'ı yenen 12 Dev Adam yarı finalde!

Bulgaristan'ı yenen 12 Dev Adam yarı finalde!
'12 Dev Adam' galibiyet ile başladı!

'12 Dev Adam' galibiyet ile başladı!
12 Dev Adam'ın kadrosunda iki değişiklik

12 Dev Adam'ın kadrosunda iki değişiklik

En Çok Okunan Haberler