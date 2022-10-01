Türkiye'de bir ilk! Konyaspor'un iç saha maçları jakuzide izlenebilecek
Konyaspor'un iç saha maçlarını oynadığı Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda bir locaya jakuzi konuldu. Loca sahiplerinin hizmetine sunulan jakuzi imkanı aynı zamanda Türkiye'de bir ilk olarak da kayıtlara geçti.
Bir süredir sahasındaki bakım onarım çalışmaları sebebiyle maçlarını Eskişehir’de oynayan Konyaspor, yenileme çalışmalarının ardından yeniden evine dönmeye hazırlanıyor. Yenileme çalışmalarından kareler paylaşan Konyaspor’da loca kısmında jakuzinin de bulunması dikkat çekti.
Çalışmaların sona geldiği stadyumda Konyaspor, 2 Ekim Pazar günü saat 17.00'da Ümraniyespor'u ağırlayacak. Maç öncesinde stad locasından paylaşılan görüntü ise şaşkına çevirdi.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre stadyumda bir locaya da jakuzi konuldu. Taraftarlar, jakuzide maç izleyebilecek. Bu hizmet aynı zamanda, Türkiye'de bir ilk olacak.
İLK ÖRNEĞİ FRANSA'YDI
Geçtiğimiz günlerde Fransa'da Ligue 1'de oynanan Troyes - Rennes maçında da locaya konulan jakuzinin bir benzeri görülmüştü.
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