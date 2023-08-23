Türkiye'nin Dünya Güreş Şampiyonası kadrosu belli oldu!
Türkiye'yi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda temsil edecek sporcular duyuruldu.
Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 16-24 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi grekoromen stilde temsil edecek sporcular açıklandı.
Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu, Instagram hesaplarından yaptıkları ortak paylaşımla milli takımın grekoromen stil kadrosunu duyurdu. Buna göre kadroda yer alan sporcular şunlar:
Adem Burak Uzun (55 kilo), Kerem Kamal (60 kilo), Enes Başar (63 kilo), Murat Fırat (67 kilo), Selçuk Can (72 kilo), Yunus Emre Başar (77 kilo), Burhan Akbudak (82 kilo), Ali Cengiz (87 kilo), Metehan Başar (97 kilo), Rıza Kayaalp (130 kilo).
Milli takımın kadrosunda 2022 Dünya Güreş Şampiyonası'na göre iki değişiklik bulunuyor. Ekrem Öztürk ve Ahmet Uyar'ın yerine kadroya Adem Burak Uzun ve Enes Başar dahil edildi.
KADRODA DÜNYA ŞAMPİYONU 3 GÜREŞÇİ VAR
Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kadrosunda dünya şampiyonluğu yaşamış 3 sporcu yer alıyor.
Büyükler kategorisinde Rıza Kayaalp'in kariyerinde 5 dünya şampiyonluğu bulunurken, Metehan Başar 2, Burhan Akbudak ise bir kez dünya şampiyonu oldu.
Türkiye, geçen yıl yine Belgrad'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde takım halinde şampiyonluğa ulaşmıştı. Milli sporculardan Rıza Kayaalp ve Burhan Akbudak altın madalya kazanırken, Selçuk Can, Yunus Emre Başar ve Ali Cengiz bronz madalya almıştı.
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