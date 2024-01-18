Turnuvayı kaçırabileceği iddia edilmişti: Kamerun'dan Aboubakar açıklaması!
Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Vincent Aboubakar ile ilgili açıklama yaptı.
Kamerun Milli Takım Teknik Direktörü Rigobert Song, Vincent Aboubakar ile ilgili konuştu.
Song yaptığı açıklamada, "Vincent Aboubakar takımla antrenmanlarda yer aldı. Senegal maçında muhtemelen oynayacak durumda olacak" dedi.
ELEŞTİRİLERE CEVAP
Takımın oyununun eleştirilmesiyle ilgili konuşan Song, "Senegal karşısında Kamerun'a yakışır bir oyun izleyeceksiniz. Sorunun farkına vardık. Ben ve oyuncularım bu maçta başka şeyler göstermeye hevesliyiz" ifadelerini kullandı.
ANDRE ONANA AÇIKLAMASI
Manchester United'dan çağrılan Andre Onana için konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Onana'nın oynayıp oynamayacağı onun formu belirleyecek. Her şey ona bağlı" şeklinde konuştu.
"GOLLER GELECEK"
Song son olarak, "Futbolun kendi gerçekleri var. Oyuncularım elinden geleni yapıyor. Futbolda önemli olan sonuçtur. Senegal maçında gollerin geleceğini düşünüyorum" sözlerini sarf etti.
Kamerun, Afrika Kupası'nda 19 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Senegal ile karşı karşıya gelecek.
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