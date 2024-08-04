Trabzonspor ile yollar ayrılmıştı: Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu!
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Trabzonspor ile yolları ayıran Fransız oyuncu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.
Trabzonspor'dan ayrılan Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu.
29 yaşındaki Fransız futbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu.
26 MAÇTA 9 GOLE KATKI
Pepe, İspanyol ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Trabzonspor'da 26 maçta forma giyen Pepe, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.
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