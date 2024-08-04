Trabzonspor ile yollar ayrılmıştı: Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu!

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Villarreal, Trabzonspor ile yolları ayıran Fransız oyuncu Nicolas Pepe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.08.2024 - 20:47
Trabzonspor ile yollar ayrılmıştı: Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu!
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Trabzonspor'dan ayrılan Nicolas Pepe'nin yeni adresi belli oldu.

29 yaşındaki Fransız futbolcu, İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'e transfer oldu.

26 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Pepe, İspanyol ekibiyle 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor'da 26 maçta forma giyen Pepe, 6 gol attı ve 3 asist yaptı.


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