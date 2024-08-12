'Turu yüzde 1000 geçeceğiz' demişti: Mert Müldür'den Thomas Meunier'e yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında kendi sahasında Lille ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe'de milli oyuncu Mert Müldür, basın toplantısında konuştu. Müldür, Thomas Meunier'nin, "Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerine ilişkin, "Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.08.2024 - 19:42
'Turu yüzde 1000 geçeceğiz' demişti: Mert Müldür'den Thomas Meunier'e yanıt!
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Fenerbahçe'nin milli yıldızı Mert Müldür, Lille maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Osayi-Samuel ile arasındaki forma rekabetine değinen Mert, "İzin biraz kısaydı ama takıma döndüğümüz için hepimiz mutluyuz. Milli takım güzeldi ama artık geride kaldı, şu an hepimiz Lille maçına odaklandık. Forma rekabeti her büyük takımda olur. Kimin oynayacağına hoca karar verir. Oynayan ya da oynamayan, herkes takım için elinden gelenin en iyisini verirse hiçbir sorun çıkmaz" dedi.

THOMAS MEUNIER'E YANIT

Thomas Meunier'in "Turu yüzde 1000 geçeceğiz" sözlerini değerlendiren Mert, "Hocanın söylediği gibi yarın sahada olacağım ve yüzde 100'ümü vereceğim. Hepimizin hedefi turu geçmek, elimizden geleni fazlasıyla yapacağız. Thomas Meunier istediğini söyleyebilir. Bize göre de biz yüzde 100 tur atlamak istiyoruz. İnşallah tur atlayan taraf biz olacağız" ifadelerini kullandı.

Son olarak taraftar desteğine dikkat çeken milli oyuncu, "Beklentimiz her zamanki gibi stadın "full" olması. Muhteşem bir destek görüyoruz Kadıköy'de. Biz sahada, taraftarımız tribünde elimizden geleni yapıp turu geçeceğimize inanıyoruz" dedi.


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