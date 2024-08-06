TVF Başkanı Üstündağ'dan sitem: 'Her şeyi bilenler biraz sabretsin'
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, A Milli Takım'ın Çin'i 3-2 yenerek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yarı finale yükseldiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin'i 3-2 yenerek organizasyon tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Filenin Sultanları'nın tarihi zaferi sonrasında açıklamalarda bulundu.
TRT'ye konuşan Üstündağ şu ifadeleri kullandı:
"Söyleyecek çok şey var ama yarı finali bir oynayalım, sonra konuşalım. Her şeyi bilenler lütfen biraz sabretsinler. Bu takımın yarı final ve finalini beklesinler. Biz bu hakaret ve küfürleri hak etmedik!"
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