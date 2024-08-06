Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 çeyrek finalinde Çin ile karşılaşacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.08.2024 - 00:19
Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor!
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Filenin Sultanları, yarı final için sahaya çıkıyor.

Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da oynanacak mücadele, TSİ 10.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanacak.

Organizasyonda C Grubu'nda 2 galibiyet, 1 mağlubiyet alan milliler, grup ikincisi olarak çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandı.

Olimpiyatlarda 3 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalyası bulunan Çin, Paris 2024'te A Grubu'nda ABD, Sırbistan ve Fransa'yı yenerek çeyrek finale ilk sırada çıktı.

Oyunlarda ilk madalyasını kazanmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya-Sırbistan eşleşmesinin galibiyle yarı finalde mücadele edecek.


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