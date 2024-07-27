U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!

Bulgaristan'da düzenlenen Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Türkiye, üçüncü maçında Karadağ'ı 3-0 mağlup etti.

AA
Yayınlanma: 27.07.2024 - 09:25
U16 Kadın Milli Takımımız Karadağ'ı devirdi!
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Türkiye, Voleybol 16 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'nda Karadağ'ı 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli takım, rakibini 25-18, 26-24, 25-22'lik setlerle mağlup etti.

Milliler, bu sonuçla 3'te 3 yaparak liderliğini sürdürdü.

Ay-yıldızlı takım, organizasyondaki dördüncü maçında yarın saat 18.00'de ev sahibi Bulgaristan ile karşılaşacak.


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