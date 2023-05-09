U18 finalinde hakeme tepki gösterdi! Takımı sahadan çekti

U18 Marmara Bölge finali maçında Osmaneli Belediyesporlu futbolcular, yedikleri golün ofsayt olduğunu iddia ederek, uzun süre itiraz etti. Hakem, itirazlar sonra Osmaneli Belediyesporlu 4 oyuncuya kırmızı kart gösterdi. Osmaneli Belediyespor Başkanı takımı sahadan çekti.

İHA
Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:20
U18 finalinde hakeme tepki gösterdi! Takımı sahadan çekti
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1308 Osmaneli Belediyespor U18 Marmara Bölge finalinde Eskişehirspor ile karşılaştı. 

Şampiyonun Türkiye'de son 22 takım içine gireceği maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor, müsabakanın son dakikalarına 1-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin son dakikalarında 1 kişi eksik oynayan 1308 Osmaneli Belediyespor karşısında Eskişehirspor bir gol bularak durumu 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma devresinin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrenin son dakikalarında Eskişehirspor bir gol daha bularak durumu 2-1 yaptı. 

SAHADA 7 KİŞİ KALDI

1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular, golün ofsayt olduğunu iddia ederek, uzun süre itiraz etti. Bu itirazlar sonrası kırmızı kartlar adeta havada uçuşurken, 1308 Osmaneli Belediyespor sahada 7 kişi kaldı. 

Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda 1308 Osmaneli Belediyespor fahri Başkanı Münür Şahin, geçlerin hakemler tarafından göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayacağı söyleyerek, takımı sahadan çekti.


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