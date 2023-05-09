U18 finalinde hakeme tepki gösterdi! Takımı sahadan çekti

Yayınlanma: 09.05.2023 - 13:20

Güncelleme: 09.05.2023 - 13:20

1308 Osmaneli Belediyespor U18 Marmara Bölge finalinde Eskişehirspor ile karşılaştı.

Şampiyonun Türkiye'de son 22 takım içine gireceği maça iyi başlayan 1308 Osmaneli Belediyespor, müsabakanın son dakikalarına 1-0'lık üstünlükle girdi.

Mücadelenin son dakikalarında 1 kişi eksik oynayan 1308 Osmaneli Belediyespor karşısında Eskişehirspor bir gol bularak durumu 1-1'e getirdi ve maç uzatmalara gitti. Uzatma devresinin ilk yarısında gol sesi çıkmazken, ikinci devrenin son dakikalarında Eskişehirspor bir gol daha bularak durumu 2-1 yaptı.

SAHADA 7 KİŞİ KALDI

1308 Osmaneli Belediyesporlu futbolcular, golün ofsayt olduğunu iddia ederek, uzun süre itiraz etti. Bu itirazlar sonrası kırmızı kartlar adeta havada uçuşurken, 1308 Osmaneli Belediyespor sahada 7 kişi kaldı.

Osmaneli Belediye Başkanı aynı zamanda 1308 Osmaneli Belediyespor fahri Başkanı Münür Şahin, geçlerin hakemler tarafından göz göre göre katledilmesine seyirci kalmayacağı söyleyerek, takımı sahadan çekti.