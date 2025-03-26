U19 Milli takımı deplasmanda Galler'e mağlup!
Türkiye U19 Milli Futbol Takımı, U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur 3. maçında deplasmanda karşılaştığı Galler'e 3-1 mağlup oldu.
U19 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Elit Tur üçüncü maçında U19 Milli Takımı, Galler ile karşılaştı. U19 Milli Takım, sahadan 3-1'lik yenilgiyle ayrıldı.
Galler, 3. dakikada Frederick Issaka ile öne geçti. U19 Milli Takım, Boran Başkan'ın 43. dakikada attığı soyunma odasına 1-1 ile gitti.
Galler, 67. dakikada Gabriele Biancheri ve 82. dakikada Elliot Josh Myles'ın attığı gollerle maçı 3-1 kazandı.
Bu sonucun ardından Galler, 3 puana yükseldi. Türkiye, grubu 2 puanda tamamladı.
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