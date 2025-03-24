A Milli Takım'ın Dünya Kupası Elemeleri'ndeki son rakibi belli oldu!

Yayınlanma: 24.03.2025 - 09:24

Güncelleme: 24.03.2025 - 09:24

UEFA Uluslar Ligi'nde çeyrek final maçları tamamlandı. İlk maçın ardından İspanya-Hollanda eşleşmesinin rövanşı da gol düellosuna sahne oldu.

Eşleşmenin ilk maçı Hollanda'da oynanmış ve 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Rövanşta da takımlar birbirini normal sürede mağlup edemezken 90 dakika yine aynı skorla 2-2 tamamlandı.

Uzatmaya giden maçta İspanya Lamine Yamal'la öne geçerken Hollanda Xavi Simons'la yeniden skora dengeyi getirdi. 120 dakika sonunda kazanan çıkmazken yarı finalisti penaltılar belirledi.

Penaltılarda İspanya, Hollanda'yı 5-4 mağlup edip yarı finale yükseldi. İspanya'nın maçtaki diğer gollerini Mikel Oyarzabal (2), Hollanda'nın gollerini ise Memphis Depay ve Ian Maatsen kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi çeyrek finalinde Hollanda'yı eleyen İspanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde A Milli Takım'ın rakibi oldu.

A Milli Takım, 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği Dünya Kupası'na katılabilmek için Avrupa Elemeleri E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan'la karşılaşacak.