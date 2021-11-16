U19 Milli Takımı Romanya'yı 4-1 yenerek grubundan lider olarak çıktı
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi ve grubunu lider tamamladı.
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Eleme Turu 9. Grup'taki üçüncü ve son maçında Romanya'yı 4-1 yendi.
Manavgat İlçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ay-yıldızlıların gollerini 29. dakikada Botond Gergely (kendi kalesine), 35. dakikada Süleyman Cebeci, 44. dakikada Polat Yaldır ve 83. dakikada Ahmetcan Kaplan kaydetti.
Romanya'nın tek golü ise 7. dakikada penaltı atışından Grigoras Pantea'dan geldi.
Gruptaki diğer karşılaşmada Letonya, San Marino'yu 2-0 mağlup etti.
Milli takım, grubu 9 puanla lider bitirerek Elit Tur'a yükseldi. Grupta 6 puanı bulunan Romanya da Elit Tura yükselen ikinci takım oldu.
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