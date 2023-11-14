UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TOFAŞ, FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda UCAM Murcia ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.11.2023 - 10:53
UCAM Murcia - TOFAŞ maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta heyecanı yaşanıyor.

TOFAŞ, H Grubu'nda deplasmanda İspanyol ekip UCAM Murcia ile karşı karşıya gelecek.

UCAM MURCİA - TOFAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Murcia Spor Sarayı'nda oynanacak mücadele TSİ 22:30'da başlayacak.

UCAM MURCİA - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Zorlu mücadele Tivibu Spor 3 kanalından naklen yayımlanacak.

TOFAŞ, grubunda oynadığı son maçta kendi evinde ağırladığı Derthona'ya 88-80 mağlup olmuştu.

UCAM Murcia ise kendi evinde ağırladığı Igokea'yı 72-47 mağlup etmişti.


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