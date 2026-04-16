Udinese'den Nicolo Zaniolo açıklaması: 'Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık'

Udinese cephesinde Nicolo Zaniolo transferinden memnuniyet sürüyor. Kulüp başkanı Franco Soldati, Radio Kiss Kiss Napoli'ye yaptığı açıklamada, sezonun bitmesiyle birlikte transferi tamamlamak istediklerini söyledi.

Zaniolo'nun hem karakteri hem de futboluyla takıma profesyonelce adapte olduğunu belirten Soldati, "Onu çok olumlu değerlendiriyoruz. Udinese için ne ifade ettiyse bizim için de o kadar önemli. Bence Zaniolo bir yıl daha Udinese'de kalacaktır. Bonservisi için şimdiden çalışmalara başladık" dedi.

Galatasaray'dan 2.5 milyon Euro kiralama bedeliyle İtalya'ya giden Nicolo Zaniolo için Udinese'nin iki farklı transfer planı bulunuyor;

Ortaklık modeli: Udinese, Galatasaray'a 5 milyon Euro bonservis ödeyecek ancak oyuncunun sonraki satışından elde edilecek karın %50'si sarı-kırmızılı kulüpte kalacak.

Tam hak modeli: İtalyan ekibi 10 milyon Euro ödeyerek Zaniolo'nun tüm haklarını alacak ve Galatasaray ile bağını tamamen koparacak.

Udinese 10 milyon Euro'luk opsiyonu kullanırsa, Galatasaray kiralama bedeliyle birlikte toplamda 12.5 milyon Euro gelir elde edecek. Ancak Nicolo Zaniolo'nun Serie A'da değerini 30-40 milyon Euro seviyelerine çıkarması halinde, %50'lik satış payı seçeneği Galatasaray için uzun vadede çok daha yüksek bir kazanç fırsatı oluşturabilir.

30 MAÇTA 12 GOLE KATKI

Udinese formasıyla bu sezon 30 maçta görev alan Nicolo Zaniolo, 6 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.