Udinese'den Nicolo Zaniolo için resmi açıklama: 'Bir rüya olarak görüyorum'

24.08.2025 16:35:00
Galatasaray, Udinese'nin Nicolo Zaniolo teklifine ret yanıtı verirken, İtalyan ekibinin teknik direktörü transfer için konuştu.

Galatasaray'da 6 ay formma giydikten sonra Ağustos 2023'ten bu yana 3 farklı takıma kiralık gönderilen Nicolo Zaniolo'nun sarı kırmızılı kulüpteki geleceği belirsizliğini koruyor.

İtalyan yıldız, bu yaz hazırlık kampını Galatasaray'da geçirdikten sonra Süper Lig'in ilk iki maçında forma giyse de sarı kırmızılı takımdan ayrılması muhtemel futbolcular arasında gösteriliyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Udinese, Zaniolo ile ciddi şekilde ilgileniyor ve 26 yaşındaki futbolcu siyah beyazlı takıma katılmak üzere Serie A'ya dönebilir.

Son iki gündür Galatasaray ile görüşmelerin tüm hızıyla devam ettiği ancak sarı kırmızılıların, Udinese'den gelen satın alma opsiyonlu kiralama teklifini reddettiği için henüz bir anlaşmaya varılamadığı belirtildi.

Öte yandan Nicolo Zaniolo'nun transferiyle ilgili Udinese'den ilk resmi açıklama da geldi. İtalyan basınından TV12'ye konuşan Udinese Teknik Müdürü Gianluca Nani, yıldız futbolcuyla ilgili bir soru üzerine "En üst seviyede bir oyuncudan bahsediyoruz. Büyük takımlardan geliyor ve yüksek maaşlar alıyor. Bunu bir rüya olarak görüyorum ama bazen rüyalar gerçek oluyor" diyerek transfer için açık kapı bıraktı.

