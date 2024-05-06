Udinese - Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Napoli, İtalya 1. Futbol Ligi'nin (Serie A) 35. haftasında deplasmanda Udinese ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
İtalya Serie A'da heyecan sürüyor.
Francesco Calzona yönetimindeki Napoli, deplasmanda Fabio Cannavaro'nun ekibi Udinese ile karşı karşıya gelecek.
UDİNESE - NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA?
Bluenergy Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
UDİNESE - NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Gianluca Aureliano'nun yöneteceği karşılaşma S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Napoli ligde oynadığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Roma ile 2-2 berabere kalmıştı.
Udinese ise Bologna deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılmıştı.
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