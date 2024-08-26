Uduokhai transferinin ardından... Omar Colley'e sürpriz talip!
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAOK'un Beşiktaş forması giyen Gambiyalı stoper Omar Colley ile ilgilendiği iddia edildi.
PAOK'un Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta forma giyen Omar Colley'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.
Yunan basınından SDNA'da yer alan habere göre; PAOK, Colley'yi kadrosuna katmak istiyor.
1+1 YILLIK ANLAŞMA
PAOK'un 31 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşması sağladığı belirtildi. Yunan ekibi, Colley'yi kadrosuna katmak için deneyimli savunma oyuncusunun Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekliyor. Omar Colley'in geleceğinin kısa süre içerisinde netlik kazanması bekleniyor.
Beşiktaş, Gambiyalı savunma oyuncusunu 2023 ara transfer döneminde Sampdoria'dan kadrosuna katmıştı.
BEŞİKTAŞ'TA 8 GOL ATTI
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olarak gösterilen 31 yaşındaki stoperin Beşiktaş ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor.
Beşiktaş forması altında 46 maça çıkan Colley, 8 gol attı.
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