UEFA açıkladı: Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu!
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Portekiz mücadelesinin hakemi açıklandı.
A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
PORTEKİZ MAÇINA ALMAN HAKEM
Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.
Felix Zwayer
Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı mücadele 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak.
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