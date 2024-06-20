UEFA açıkladı: Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu!

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında karşılaşacağı Portekiz mücadelesinin hakemi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:35
UEFA açıkladı: Türkiye - Portekiz maçının hakemi belli oldu!
Abone Ol google-news

A Milli Takım'ın, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'nda Portekiz ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

PORTEKİZ MAÇINA ALMAN HAKEM

Türkiye - Portekiz maçını Alman hakem Felix Zwayer yönetecek.

Felix Zwayer

Türkiye'nin Portekiz ile karşılaşacağı mücadele 22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19:00'da başlayacak.


a milli futbol takımı haberleri Portekiz haberleri EURO 2024 haberleri Felix Zwayer haberleri

İlgili Haberler

Babasından Arda Güler açıklaması: 'Sevincimizi içimizde yaşamayı seviyoruz'

Babasından Arda Güler açıklaması: 'Sevincimizi içimizde yaşamayı seviyoruz'
Babasından Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'

Babasından Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Durgunluğu formsuzluğuna bağlandı ama...'
Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella'nın hayalini açıkladı: 'Avrupa Şampiyonası’nda oynarken...'

Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella'nın hayalini açıkladı: 'Avrupa Şampiyonası’nda oynarken...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler