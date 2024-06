Mehmet Büyükekşi, Vincenzo Montella'nın hayalini açıkladı: 'Avrupa Şampiyonası’nda oynarken...'

Yayınlanma: 20.06.2024 - 11:11

Güncelleme: 20.06.2024 - 11:11

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Almanya’da A Milli Futbol Takımı’nı takip eden medya mensuplarıyla bir araya geldi.

Gürcistan galibiyetiyle çifte bayram yaşadıklarını belirterek sözlerine başlayan Büyükekşi, “Genç ve potansiyelli bir milli takımımız var. Çifte bayram dedik çok şükür yerine getirdik. Birlik beraberliğe ihtiyacımız olduğu günlerde bayram ve şampiyona bir araya geldi. Milli takım forması ile milli maçlara gelin çağrısı yaptık. Gurbetçi taraftarlarımız buna yüzde 100 uydu. Kırmızı giyin gelin dedik. Fan Walk taraftar yürüyüşümüz de muhteşem oldu. Büyük bir coşku var. Evimizde gibiyiz. Taraftarlarımız, Avrupa Futbol Şampiyonası’na büyük coşku katıyor. Dün ‘Memleketim’ şarkısını hep beraber bağıra bağıra söyledik. Benim de sesim kısıldı. Dortmund stadının sarı duvarını kırmızı duvar yaptık. Taraftara teşekkür ederiz her yer kırmızı-beyazdı. Hep evimizde oynayacağız dedik öyle de oldu. 60 bin kişilik stadın 50 bini Türk’tü” diye konuştu.

“FUTBOLCULARA, HEP 2002, 2008 KONUŞULUYOR, SIZ 2024’Ü KONUŞTURUN DEDİK”

Futbolculara maçtan önce tarih yazacaklarını ve büyük bir hikayeleri olacaklarını söylediğini ifade eden Mehmet Büyükekşi, “Futbolcularımıza maçtan önce tarih yazacaksınız çocuklarınıza anlatacak büyük bir hikayeniz olacak dedim. Hep 2002, 2008 konuşuluyor siz 2024’ü konuşturun dedik. Yüksek karakterli iyi bir takımımız var. Cumhurbaşkanımız daha tribündeyken aradı. Tüm golleri tek tek analiz etti. Hepsiyle konuştu” sözlerini kaydetti.

“GRUPTAN ÇIKMA HEDEFİNİ BİR BASAMAK İLERİ TAŞIYORUZ”

Gürcistan maçında alınan galibiyeti değerlendiren ve sıradaki Portekiz maçıyla ilgili görüşlerini dile getiren Başkan Büyükekşi, “Son golün önemini biliyoruz. Averaj için önemli. Gruptan çıkma hedefini bir basamak ileri taşıyoruz; çıkmak yetmez, birinci olarak çıkmak. Ama hoca adım adım düşünüyor; hedef büyük ama küçük küçük adımlar. Takımlar çok güçlü. Yediğimiz gol de çok kötüydü. Bu gol bize yakışmadı. İptal edilen golümüz de milimetrik. 2-0 olsa kopardı. Portekiz’e karşı galibiyetimiz resmi maçta yok. Daha farklı oynayıp onu da başarmalıyız. Şanssızlıklarla başladık. Çağlar kamp öncesi sakatlandı. Enes ve Ozan sakatlandı. İrfan Can Polonya maçında sakatlandı, oynama şansı zor. İsmail kadroda ama sıkıntılı. Zeki tam iyileşmedi. Toplamda 7 oyuncumuz sıkıntı yaşadı” ifadelerini kullandı.

Taraftarın ilgisine yönelik de açıklama yapan Büyükekşi, “Antalya’nın amigosunu biz getirdik. Davulcular buradaki derneklerimizin çalışması. Gürcistan Milli Marşı okunurken ufak bir ıslıklama oldu, bu bize yakışmadı. Hem komşu hem dostuz. UEFA böyle şeylere ceza veriyor. Milli ve dini değerlere saygı önemli” dedi.

“MONTELLA’NIN OYNARKEN HAYALİ...”

Teknik Direktör Vincenzo Montella’nın çok konsantre olduğunu belirten Mehmet Büyükekşi, “Hazırlık maçları sonrası hocamıza eleştiriler başladı. Maçtan önce çok konsantreydi. Avrupa Şampiyonası’nda oynarken hayali şampiyonada hoca olarak da bulunmakmış. Onun için de önemli. Ailesiyle bile görüşmüyormuş. O nedenle tek gittim görüşmeye. Doğum günüydü pasta kesildi” açıklamasında bulundu.

Gürcistan galibiyeti sonrası çok sayıda telefon aldığını söyleyen Büyükekşi, “Maç sonrası çok telefon aldım, sağ olsunlar. Çoğuna dönemedim. Bana mesaj atanlara toplu mesaj değilse cevap veriyorum. Bu kez yetişemedim. Teşekkür ederim herkese” diye konuştu.

“ANLIK DEĞİL SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI ÖNEMLİ”

Sürdürülebilir bir sistem için çalıştıklarını ve 2032’nin temellerini attığını ifade eden Mehmet Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha iddialı olmak için diyorum ki 2032 takımını kuruyoruz. Can Uzun şu an dışarıda ama Arda, Semih hepsi tecrübelenecek. Kenan da çok iyi olacak. Bunların arasına katılacak 1-2 oyuncu daha olacak. En önemlisi şu; her yerden bir iki oyuncu getirerek başarı olmuyor. Kenan, Arda alt yaş takımlarında oynuyordu. Birbirini tanıyıp biliyordu. Anlık başarı değil sürdürülebilir başarı önemli. Türkiye’deki kamptan beri Ümit Milli Takım ve A Milli Takım birlikte kamp yaptık. Ümit Milli Takım’ın amacı A Milli Takım’a oyuncu yetiştirmek. O zaman iki hoca teşviki mesai yapacak. Ümitlerin sorumluluğu da A milli takım hocasında olacak. Her maç sonrası az oynayanlarla Ümit Milli Takım maç yaptı. Semih’i gönderdiğinde Beşiktaş çok eleştirdi ama Ümit Milli Takım’da resmi maçta gol attı. Bu işler bir günlük değil. Devamlılık önemli. Şimdi Semih A Milli Takım’da.”

“SAHA, TESİS OLMADAN ÇOCUK YETİŞMEZ”

Eski milli futbolcuların alt yaş gruplarında milli takımlara hizmet ettiğini vurgulayan ve altyapıya yönelik çalışmalarının sürdüğünü belirten Büyükekşi, “Gökhan Gönül, Sabri Sarıoğlu, Volkan Arslan gibi isimler milli takımlarda. İlkokul öğretmeninin lise öğretmeni olacağım diye bir hedefi var mı? O ilkokul öğretmeni. Çocuğu 6 yaşında alıyor zamanı dolunca başa dönüyor. O hocanın, çocuğun dilinden anlaması gerek. Bize de böyle hocalar lazım. Olduğu bölümde çalışmaya devam edecek. Akademideki hocalar asgari ücret alıyor. Standart getirmek istiyoruz. Eski futbolcu geliyor, günlük ücret veriyorum diyor. Biz bu çocuklara yatırım yapıyoruz. 500 milyon TL kaynak hazırladık geçtiğimiz nisanda. Tek şartı stopajı devlete zamanında yatıracaksın. Büyükler bu parayı amatörde de kullanabilir ama bu para altyapının. Saha, tesis olmadan çocuk yetişmez. Biz hazıra konmayı seviyoruz. Sonra federasyon kötü deniyor. Çocukların imkanları ne kadar gelişirse o kadar güzel olur. Tarla olmadan tohumu nereye atacaksınız. Almanya’da tesisi olmayan kulübü bir üst lige almıyorlar” diye konuştu.

“ŞU AN ÇOCUKLARIN SEVGİLİSİ ARDA”

Yaklaşan TFF seçimine yönelik de konuşan Büyükekşi, “Seçim haziranda olsun dendi ama milli takım var. Montella’yı ben getirmişim. Bir sorumluluk var. Belki yeni gelenle anlaşılamayacak. Yabancı kuralı belirlendi. Yayın anlaşması yapıldı. Yetişemeyecek olan ne? Tek dertleri hakem. Dövdüğümüz hakem ikinci maçına çıkacak. Dünyanın hiçbir yerinde hakem üzerinden bu kadar spekülasyon yapılmıyor” ifadelerini kullandı.

Son olarak Nuri Şahin’in Dortmund’un başına geçmesini ve genç futbolcu Arda Güler’i değerlendiren Başkan Büyükekşi, “Nuri Şahin 35 yaşında Dortmund’un başına geçti. bizim için gurur vesilesi. Şu an çocukların sevgilisi Arda. Rol model. Takımda da çok seviliyor” dedi.